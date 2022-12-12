Lionel Messi 20 yıllık hesabı kapattı

Arjantin, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 eşitlikle sona eren 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda'yı penaltı atışları sonucu 4-3 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Tangocular, 35. dakikada Molina'nın golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Arjantin'in kazandığı penaltı atışını 71. dakikada Lionel Messi gole çevirdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.





Arjantin’in 2’nci golünü atan Lionel Messi, Dünya Kupası’nda Arjantin forması ile en çok gol atan oyuncu Batistuta’yı yakaladı. Dünya Kupası’nda attığı 11 gol ile Lionel Messi, Batistuta ile birlikte birinciliği paylaşıyor. Messi bir sonraki turlarda gol atması durumunda Dünya Kupası’nda en çok gol atan Arjantinli oyuncu olacak.

Mücadelenin 83. dakikasında Hollanda, Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst’un golüyle farkı 1’e indirdi. 90+10. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Weghorst takımının geri dönüşüne imza atarak maçı uzatmalara götürdü: 2-2. Uzatmada da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına giden maçı Arjantin 4-3 kazanarak adını yarı finale yazdırdı ve Hırvatistan'ın rakibi oldu.

LIONEL MESSI'NİN SEVİNCİNDE HEDEF LOUIS VAN GAAL

Arjantin'i 71. dakikada 2-0 öne geçiren golü atan Lionel Messi'nin gol sevinci dikkat çekti. İlk golün de asistini yapan 7 Altın Top ödüllü dünya futbolunun yıldızı, penaltı golünün ardından Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal'i hedef alırken, ellerini kulaklarına götürerek sevincini yaşadı. 35 yaşındaki oyuncunun bu sevincinin 20 yıllık bir rövanş olduğu iddia edildi. Messi'nin, Hollandalı teknik adamın Barcelona'yı çalıştırırken fazla şans vermediği vatandaşı ve ikonu Riquelme'yi hatırlatmak için bu hareketi yaptığı bildirildi.

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Camp Nou dömeminde Van Gaal, Rivaldo'nun gidişinin ardından yönetimin onu unutturmak için Riquelme'yi aldırdığını öne sürdü. Riquelme'ye fazla şans vermeyen Van Gaal, bu hareketiyle kendisinin istemediği oyuncuları almamaları mesajı verdi ve Arjantinli oyuncu için de "Topla dünyanın en iyi oyuncusuna sahipsiniz, ancak top olmayınca bir kişi eksik oynuyoruz" diye eleştirdi.

Barcelona'nın eski teknik direktörlerinden Josep Minguella de 2020 yılında verdiği bir röportajda Messi'nin Riquelme hayranlığını anlatırken, "Bazen Leo ızgara partisi verirdi. Riquelme, Rochemback, Motta ve bazı diğer oyuncular olurdu ve Messi'nin Riquelme'ye kutsal İsa Mesih gibi baktığını görürdüm" ifadelerini kullanmıştı.

Bazı yorumlarda da Hollanda cephesinin Arjantin maçı öncesi yorumlarına Lionel messi'nin kızdığı ifade edildi. Louis van Gaal, maç öncesi toplantısında Lionel Messi'yi durdurmanın kolay olacağını söylerken; Messi, Hollanda'yı eledikleri karşılaşma sonrası "Çok fazla konuşuyorlar ve yorum yapıyorlar. Ben rakipler hakkında fazla konuşmamayı tercih ediyorum" demişti.

(NTV Spor)

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