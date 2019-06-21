İspanya La Liga devi Barcelona’da sayısız kupa kaldıran Arjantinli süperstar Lionel Messi, aynı başarıyı ise kendi ülkesinde gösterememişti. Milli takımda 1’i Dünya Kupası olmak üzere 3 de Copa America finali kaybeden 31 yaşındaki futbolcu, şimdi ise kariyerini noktalamadan en azından milli takım ile 1 kupa kazanmayı hedefliyor. Ancak Tangocu adına işler halen kötüye gitmeye devam ediyor. 2019 Copa America’da B Grubu’nda ülkesiyle çıktığı ilk maçta Kolombiya’ya 2-0 mağlup olmaktan kurtulamayan Messili Arjantin, dün gece de Paraguay ile 1-1 berabere kaldı. ‘Acı çekiyoruz’ Maçın ardından konuşan Messi, “Acı çekiyoruz ve artık zamanımız kalmadı” dedi. 1 puan ile grubun son sırasına yerleşen Mavi- Beyazlılar, umutlarını ise son maça taşıdı. Eğer Arjantin, son maçta Katar’ı devirirse en iyi üçüncü olmayı neredeyse garantileyecek. Bu maçı kazanıp Paraguay da Kolombiya’ya puan kaybederse gruptan direkt olarak çıkmayı başaracak.