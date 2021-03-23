Norveçli futbolcu, "O gece kaos hakimdi. Omar ile sürekli görüşüyorum. Kulübün o gece hem Omar hem de ailesinin sağlığı hakkında bilgi vermesi bizim adımıza sevindiriciydi. Bu durumdan güçlü dönebilecek biri varsa o da Omar'dır. Kaza sonrası tavrından çok etkilendim" dedi.