Linnes: 'Omar'ın tavrından çok etkilendim'
Yedlin'in kırmızı kart görmesi nedeniyle milli ara sonrasındaki Hatay maçında sağ bekte 11'de olması beklenen Martin Linnes, yılbaşında talihsiz bir kaza geçiren mevkidaşı Omar Elabdellaoui hakkında konuştu.
Norveçli futbolcu, "O gece kaos hakimdi. Omar ile sürekli görüşüyorum. Kulübün o gece hem Omar hem de ailesinin sağlığı hakkında bilgi vermesi bizim adımıza sevindiriciydi. Bu durumdan güçlü dönebilecek biri varsa o da Omar'dır. Kaza sonrası tavrından çok etkilendim" dedi.