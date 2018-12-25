Linnes: Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamak istiyorum!

Galatasaray'da forma giyen Martin Linnes, ülkesi Norveç’te Sarı-Kırmızılı takımla ilgili konuştu.

25 Aralık 2018, Salı 09:02
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Linnes: Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamak istiyorum!

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Martin Linnes, ülkesi Norveç'te sarı kırmızılı takım ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Linnes'in açıklamaları şu şekilde:

Geçtiğimiz sezon takıma katkı sağladım. Yeni bir sözleşme imzalamak istiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İstanbul’dan ayrılmayı düşündük. Şu anda her şey yolunda.

Türkiye çok güvenli bir ülke. İstanbul’da çok iyi restoranlar var. İklimi de fantastik. Nisan-Ekim aylarında şortla gezebiliyorsun. Ayrıca havaalanı evimize çok yakın. Oradan Norveç’e doğrudan uçuş yapabiliyoruz. 

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