İngiltere'nin efsane golcülerinden Gary Lineker, Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sosyal medyada dalga geçti.

Lineker, son maçlarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle görevine son verileceği konuşulan Portekizli çalıştırıcı ile ilgili sosyal medya hesabından "Son Dakika: Mourinho, Evergreen ile imzaladı" notuyla yük gemisinin fotoğrafını paylaştı.

Takımdan gönderileceği konuşuluyor

Premier Lig'de 14 Mart'ta Arsenal ile oynanan derbide rakibine 1-0 mağlup olan Londra temsilcisi, Avrupa Ligi'nde de beklenmedik şekilde Dinamo Zagreb'e yenilerek turnuvadan elenmişti. Bunun üzerine İngiliz basınında Jose Mourinho'nun gönderileceği dedikoduları çıkmıştı.







