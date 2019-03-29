Agathion Sistemi binekler ve çağırmaların yanı sıra kahramanları takip eden dostlar da sunuyor. Agathionlar Seviye 15'te açılıyor ve savaşa katılmıyor. Ancak kahramanın kuvvetlenmesine katkıda bulanan altdeğerlere sahipler. Agathionların altdeğerleri F Saldırı / B Saldırı, Maks Can / Mana, Savunma Delme, Direnç, Kritik Oranı, Kritik Direnci, İsabet ve Kaçınma seçeneklerine sahip, bu özellikler pek çok ekipman ve ruh kristalinden de alınabilir. En önemli fark, Agathionların altdeğerleri sabittir, oyuncular bu değerleri değiştiremezler ama Derece'sini artırabilir veya kuvvetlendirebilirler. Agathion altdeğeri kuvvetlendirmek için oyuncular Agathion menüsündeki Kuvvetlendirme sayfasını kullanmalı, 30 bin Adena veya 300 Kırmızı Elmas karşılığında altdeğeri artırabilirler.

Derece Kuvvetlendirme sadece, yeni alınan Agathion Ruhu Derecesi'nin oyuncudaki mevcut Agathion'dan yüksek olması durumunda kullanılabilir. Bu durumda düşük dereceli Agathion'un yerini yüksek dereceli olan alır, düşük dereceli olan ise Agathion kombinasyonunda kullanılmak için Agathion Ruhu olarak değiştirilir.

Oyuna 4 Agathion katıldı

Oyuna eklenen Agathionların isimleri ise Cingöz, Küçük Melek, Yıldız Fare, Jiangshi olarak açıklandı. Agathionların sadece kendilerinin kullanabileceği Tılsım isimli ekipmanları var ve bu ekipmanlara özel birden altıya kadar olan özel slotlara sahipler. Kullanmak için Tılsım'ın numarası ve ismi uyumlu olmalı, bu kural da oyuncular için eğlenceli ufak bir uğraş olacak. Tılsımlar slotlarına göre sabit altdeğerlere sahiptirler ama değerleri değişebilir. Oto-kullan aktif olduğunda daha yüksek altdeğerli olan Tılsımlar mevcut olanların yerini alır ve öncekiler kaybolur, bu yüzden oyuncular oto-kullanma konusunda dikkatli olmalı.

Malzeme seçimine dikkat

Agathion Sistemi güçlü sonuçlar elde edebileceğiniz çeşitli kombinasyonlar içeriyor. Eğer bir oyuncu aynı derece Agathion ve Tılsım sahibiyse, birleştirme ile daha yüksek derecelerini elde edebilir. Birleştirmede başarısızlık söz konudu değil, zamanla oyuncular tüm Agathion ve Tılsımlara sahip olabilir. SR Nadir Agathionlar sadece SR veya SR Nadir Agathionları birleştirerek elde edilebilir. Malzeme olarak aynı sayıda Tılsım kullanılması gerektiğini unutmayın.

İlk hedef Marlox

Agathion Sistemi'nin yanı sıra, yeni Saha Baş Düşmanı Marlox çağırdığı ve yok edilmesi gereken İblis Totemleri ile oyuncuları zorlayacak. Eğer oyuncular verilen süre içerisinde üç totemi de yok edemezse, İblis Kılıç Aurası isimli alan hasarı olan bir saldırıya mağruz kalacaklar ve Marlox'u farklı bir stratejiyle yenmeleri gerekecek.

Yeni bölge Schuttgart

Ayrıca Schuttgart isimli yeni bir bölge oyuncuların keşfetmesi için bekliyor. Bölgede Kuzey Ölümsüzlük Platosu, Schuttgart Karlı Alanı ve Diken Maden Bölgesi'nin yanı sıra yeni Ana Görevle, Runlar ve canavarlar da var.

Oyuncuların bu yeni zorluklarla başa çıkabilmeleri için maksimum seviyeyi 320'den 360'a çıkardık. Şuan seviyesi 320 olan oyuncular tekrar maksimum seviyeye çıkma heyecanını yaşayabilecek. Ayrıca 360. Seviye'ye ulaşan oyuncular seviyeleri 370 oluncaya kadar TP kazanabilirler ve Yetenek Seviyesi artırabilirler.



