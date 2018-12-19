Lineage 2: Revolution Kış Festivali kutlamaları başladı

Kış mevsimini kutlamak amacıyla, Lineage 2: Revolution’daki muazzam Magnadin şehri, şehrin sokaklarına yapılan kış temalı süslemelere Kış Festivaline uygun bir görüntüye kavuşuyor. Ayrıca, yeni bir binek olan "Rudolph" ve tüm ırkların alabildiği bir "Kış Festivali" kostümü de geliyor. Böylece Elfler, Orklar, hatta Cüceler bile Kış Festivali’nin neşesine uygun giyinebilecek.

Zaman Yarığı da, "Yaratılış Tapınağı" adlı üçüncü bir grup zindanı ile yeni bir güncelleme aldı. Oyuncuların, Büyülü Canavarlar ile çarpışmak ve her bir alanı tamamlamak için diğer gruplarla stratejik şekilde oynayarak işbirliği yapmaları, belirli şartları karşılamaları ve görev yapmaları gerekecek.

Özel etkinlikler eklendi

Kış demek, hediye mevsimi demek; bu yüzden Lineage 2: Revolution'a yeni bir yılsonu eşya takası eklendi. Oyuncular oyun esnasında, Rudolph Çağırma Taşı, Kış Festivali Kostümü ve Kutsal Parşömen Seçim Sandığı dahil, özel eşyalarla takas edilebilecek kartoplarını alabilecek.

Ayrıca, oyuncuların, sınırlı süreli bir fırsat sırasında alınması güç Kırmızı Nadir Ekipmanları alabileceklerini öğrenmekten mutluluk duyacağını düşünüyoruz! Tüm oyuncular 17 Aralık sonrası yaptıkları girişlerde rastgele olarak Kırmızı Nadir Ekipman veren bir seçkin büyü canavar zırh ek özellik sandığı alacak.

Dahası, Lineage 2: Revolution oyuncuları, yeni Aymel'in Okulu etkinliğinde görev tamamlayarak özel eşyalar ve büyülü canavar ek özellik eşyaları alabilir.

DHA