Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi | Lincoln: İstediğimiz sonucu alamadık

Süper Lig 'in 8. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş 'ın sahasında Fenerbahçe 'yi konuk ettiği maç golsüz eşitlikle geçilirken, Sarı-Lacivertli ekipte Lincoln, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Brezilyalı futbolcu, derbide alınan 1 puanın önemine dikkat çekti.

Lincoln'ün açıklamaları şu şekilde:

"Kazanmak için gelmiştik. Oynadığımız maçlar nerede olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz. Ancak bugün istediğimiz sonucu alamadık . Derbide alınan 1 puana kötü diyemem. Dolayısıyla kötü bir sonuç da değildi. AEK Larnaca maçı diğer maçlar gibi zor olacak. O maçı da kazanmak için oynayacağız."



