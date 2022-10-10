Lincoln Henrique: Ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik!

Süper Lig 'in 9. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden Fenerbahçe 'de Lincoln Henrique, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Harika bir maçı geride bıraktıklarını belirten Lincoln, "Taraftarlarımızın da desteğiyle ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik." dedi ve ekledi:

'Taraftarların desteği harikaydı'

"Öncelikle Ampute Futbol Milli Takımını elde etmiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Harika bir maç oldu. İki takım da oynamak için sahaya çıktı. İki takım da galibiyet için oynadı. Taraftarlarımızın da desteğiyle ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. İçeride ve dışarıda güçlü bir takımız. Taraftarların desteği harikaydı. Ayrıca takım arkadaşlarımı da performanslarından dolayı tebrik ediyorum"

'Maçtan önce bu duruma hepimiz endişelendik'

Ferdi Kadıoğlu’nun maç öncesinde yaşadığı rahatsızlığa değinen Brezilyalı orta saha, “Maçtan önce bu duruma hepimiz endişelendik. Çünkü biz bir aileyiz. O da ailemizin bir bireyi. Rahatsızlığından dolayı biraz endişelendik fakat maç başlamadan önce kendini birazcık daha iyi hissetmeye başlamıştı. Bu da bizi sakinleştirdi ki şu anda kendisi iyi bir durumda. Onun yaşamış olduğu rahatsızlıktan dolayı bugün ben oynadım. Bugünkü galibiyeti aslında birazcık da ona armağan ediyoruz. Bugün kazandık ve en önemli şey olan galibiyeti taraftarlarımıza armağan ettik. Dediğim gibi biz bir aileyiz.” diyerek sözlerini noktaladı.