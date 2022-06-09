Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe , transfer çalışmalarına hız verdi. Bir süredir Santa Clara ile Lincoln Henrique'nin transferi konusunda görüşmelerini sürdüren ve Porto ile kıyasıya bir yarışa giren Kanarya'nın Portekiz ekibi ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Jesus'un ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız solakın Sarı Lacivertli ekibe yakın olması sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Lincoln'ün kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Lincoln Henrique kimdir, nereli? Lincoln Henrique kaç yaşında, mevkisi ne ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Sol ayağını kullanan Lincoln, Gremio altyapısındayken Brezilya'nın potansiyel yıldızlarından biri olarak görülüyordu.

Lincoln Henrique kimdir, nereli? Lincoln Henrique kaç yaşında, mevkisi ne ve hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos olan yıldız oyuncu, 7 Kasım 1998'de Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde dünyaya geldi. Futbola Gremio altyapısında başlayan ve alt yaş gruplarında yeteneğiyle fark yaratan Lincoln, 18 yaşında A takım kadrosuna dahil edildi. Brezilya'nın potansiyel yıldızlarından biri olan solak oyuncu, 2014/15 sezonunda 2, 2015/16 sezonunda 15 maça çıktı ve 1 golle oynadı.

Brezilya U17 Milli Takımı'nın kaptanıydı

O dönem Brezilya U17 Milli Takımı'nın kaptanı olan genç yetenek, milli forma ile çıktığı 11 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. Büyük beklentiyle çıktığı maçlarda kendisinden bekleneni veremeyen ve inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Lincoln, 2016/17 sezonunda 10 maçta 1 asistle skora katkı sağladı.

Rizespor 'a geldi, 53 numarayı aldı

2017/18 sezonunda kiralık olarak takımdan ayrılma kararı alan Lincoln'ün yolu Türkiye'ye düştü. Karadeniz ekibi, ısrarları sonucu 19 yaşındaki solak yıldızı 420 bin Euro kiralama ücretiyle kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor'a transferi büyük yankı uyandıran Brezilyalı'ya kentin plaka kodu olan 53 numaralı forma verildi.

Rizespor'la Süper Lig'e yükselme başarısı

Karadeniz ekibinde 20 maça çıkan Lincoln, 1. Lig'in 20. haftasında Rizespor'un Gaziantepspor'u 5-1 yendiği maçta hat-trick yapmayı başardı. Rizespor'un Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiği sezonu 3 gol, 2 asistle tamamlayan solak yıldız, Gremio'ya geri döndü.

'Türkiye'de geçirmiş olduğum sezona tek kelimeyle harika'

Lincoln'ün büyük ilgi gördüğü Rize'ye vedası ise şu sözlerle oldu: ''Türkiye’de geçirmiş olduğum sezona tek kelimeyle harika diyebilirim. Brezilya dışındaki ilk deneyimim bundan daha iyi olamazdı! Beni ve ailemi saygı ve sevgiyle karşılayan inanılmaz Türk insanlarına teşekkürü bir borç bilirim. Rizespor’a ayrıca teşekkür ediyorum, benim için sadece bir kulüp değil, aynı zamanda ikinci evim oldu. Takım arkadaşlarım her geçen gün gelişmem için bana destek ve moral verdiler. Ve hep birlikte hedefimiz olan Türkiye Süper Ligi'ne çıktık.''

Santa Clara'da yeniden doğdu

Ardından kısa süreli America-MG macerası yaşayan Lincoln, Temmuz 2019'da bir kez daha ülke dışına çıktı ve yeniden büyük bir çıkış yakalacağı Portekiz ekibi Santa Clara'ya imza attı. 2019/20'de 33 maçta 1 gol, 8 asist, 2020/21'de 32 maçta 1 gol, 5 asistle oynayan yıldız oyuncu, 2021/22 sezonunda ise çıktığı 44 maçta 7 gol, 10 asistle skor katkısı verdi.

Jorge Jesus faktörü

Asıl mevkisi 10 numara olan ancak sol kanatta da görev yapabilen Lincoln'ün güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. 1.78 boyundaki yıldız oyuncu ile Porto da ciddi şekilde ilgileniyor ancak Jesus faktörü nedeniyle Brezilyalı'nın Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Profesyonel kariyerinde 160 maça çıkan ve 13 gol, 26 asistle oynayan Lincoln, tekniği, oyunu çift yönlü oynaması ve duran toplardaki başarısıyla ön plana çıkıyor.