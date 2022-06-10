Fenerbahçe 'de Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda transfer görüşmeleri sürüyor. Sarı-Lacivertli takım İsmail Uzun'un başkanlığını yaptığı Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'ye talip oldu.

3,5 milyon Euro

Brezilyalı 10 numara için görüşmeler devam ederken Portekiz ekibi 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'den 3.5 milyon Euro talep ediyor. İki takım arasındaki pazarlıklar sürüyor.









Morita olmamıştı!

Santa Clara forması giyen Hidemasa Morita'ya da Fenerbahçe talip olmuş ancak transfer gerçekleşmemişti. Japon orta saha 4 milyon Euro + bonuslarla Sporting'e transfer olmuştu.

2017 yılında Çaykur Rizespor 'da kiralık olarak forma giyen 1.78 boyundaki orta saha 2019 yılında bedelsiz olarak Santa Clara'ya transfer olmuştu.

Yakup Çınar