Lincoln Henrique: Galibiyet serimizi devam ettirdik

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Sarı-Lacivertli ekipte yeni transferlerden Lincoln, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-Lacivertli ekinin internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Fenerbahçe TV'ye konuşan Lincoln, Hull City karşısında alınan galibiyeti değerlendirerek, “Çok önemli bir galibiyetti. Galibiyet serimizi devam ettirdik. Takımın hazırlık maçlarında da olsa galip gelmesi önemli. İyi bir yolda olduğumuzun kanıtı. Oynadığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. İlk oynayacağımız resmi maça az bir süre kaldı. O maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp galip gelmek istiyoruz." diye konuştu.



