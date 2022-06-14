Lincoln Henrique: Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, “Öncelikle kendisine ‘hoş geldin’ diyorum. Bu transferde ciddi emeği olan hem Sayın Başkanımıza hem de Teknik Direktörümüz Jorge Jesus’a teşekkür ediyorum. Bazı şeylerin mesajını evren insana yollar. Biz kendisiyle daha hiç konuşmadan ve transfer listemizde olmasına karar verdikten sonra o sırada kendisinin Türkiye’de tatilde olduğunu öğrendik. Dolayısıyla bu güzel bir detay. Burayı tanıyor, Türkiye’yi seviyor. Fenerbahçe’nin ne olduğunu biliyor. Camianın beklentilerini biliyor. Hocamızın da transfer listesinde başlarda olan bir isimdi. Güzel bir kavuşma olacak. Uzun yıllardır uzak kaldığımız Brezilya kültürüne geri dönme açısından da böyle güzel detayı taraftarlarımızla paylaşmakta mutluluk duyuyorum. Bundan sonrası kendisine, şansına bağlı. Sahada başarılar diliyorum kendisine.” dedi.

Yeni transfer Lincoln Henrique ise, “Çok mutluyum, bu fırsattan dolayı çok motiveyim. Hiç şüphe yok ki sezon başladığında sahada Fenerbahçe için her şeyi vereceğim. Kulübün büyüklüğünden zaten bahsetmeme gerek yok. Türkiye’nin en büyük kulübü. Kulübün istediği büyük hedefleri kazanmak istiyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Taraftarlarla ilgili de konuşan Henrique, “Onların bana göstermiş olduğu destekten ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Sahada Fenerbahçe taraftarı için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım, her zaman maksimumumu vereceğim. Bu sezon güzel bir sezon olacak ve inşallah bütün hedeflerimizi kazanırız.” diyerek sözlerini tamamladı.