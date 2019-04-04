İtalya Serie A'da oynanan Cagliari-Juventus karşılaşmasında ev sahibi ekibin taraftarları, Blaise Matuidi ve Moise Kean'e karşı maç boyunca ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu. Juventus'un genç golcüsü Moise Kean, attığı gol sonrası sevincini rakip taraftarlar önünde yaşamış, taraftarlar oyuncuya maymun sesi çıkararak karşılık vermişti.

Karşılaşma sonrası konuyla ilgili konuşan Kean'in takım arkadaşı Leonardo Bonucci, ''Kean, gol attığı zaman sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte yaşaması gerektiğini biliyor. Bunun dışında farklı sevinçler yapmaması gerekiyor. Gol sonrası ırkçı tezahüratlar oldu ve Matuidi de bu duruma sinirlendi. Bence bu duruma taraflar yüzde 50-50 hatalı. Hem Kean, hem de taraftarlar bu tutum içinde olmamalı'' demişti.

Bonucci'nin bu açıklamasına, futbol dünyasından büyük tepkiler geldi. İlk olarak Manchester City forması giyen Raheem Sterling, "Suçlar %50-%50. Buna sadece gülebilirsiniz" yorumunu yaparken, Marsilya'da forma giyen Mario Balotelli, Kean'in gol sevincini paylaştığı fotoğrafın altına, ''Bravo! Ve Bonucci'ye orada olmadığım için şanslı olduğunu söyle. Gerçekten şoka uğradım. Seni seviyorum kardeşim'' yorumunu yaptı.

Tepkilerin en büyüğü ise Fransa futbolunun efsane ismi Lilian Thuram'a ait.

1998 Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen, kariyerinde Monaco, Parma, Juventus ve Barcelona gibi dev takımlarda boy gösteren Thuram, Bonucci'yi yerden yere vurdu.

'Irkçılığa karşı eğitim' hareketinin kurucusu olarak tüm dünyada çalışmalarda bulunan Thuram, Bonucci'nin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Lilian Thuram'ın açıklamaları şöyle:

''Bonucci, siyahlar hakkında birçok insanın sahip olduğu kötü düşünceleri dile getirmiş. Kean'in kendisine yapılan ırkçılık konusunda yüzde 50-50 hatalı olduğunu düşünüyor. Bunu söyleyen Kean'in takım arkadaşı ve taraftarların maymun sesi çıkarmasını haklı gösteriyor. Bonucci'ye şunu sormak lazım: Kean, kendisine maymun sesi çıkarılmasını hak edecek ne yapmış olabilir? Bonucci'nin bu söylemleri, en az maymun sesi çıkaran taraftarların ki kadar şiddet içeriyor. Bu, tecavüze uğramış bir kadınla ilgili, ''ama açık kıyafet giydi'' savunmasından farksız. Bu tarz insanlar yüzünden yol alamıyoruz.''

''Bonucci aptal bir insan değil. Toplum hakkında görüşleri elbette var. Arkadaşına karşı yaptığı inanılmaz derecede şiddet içeren bir açıklamadır. Kean, attığı golü rakip taraftarları karşı sevinerek kutladığı için ırkçılığa maruz kalmayı hakediyor mu? Bonucci'nin açıklamaları utanç verici. Irkçılık konusunda artık anlaşmamız gerekiyor. Maymun sesi çıkaranlar, tüm siyah insanlara karşı olan insanlardır. Buna tıpkı Kean'le aynı ten rengine sahip çocuklar da dahil.''