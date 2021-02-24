Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa giden lille'in en önemli oyuncularından biri de Hollandalı savunmacı Sven Botman... 21 yaşındaki savunmacı sezon başında Ajax'tan Fransız ekibine 8 milyon euroya transfer olmuştu, şimdi ise Tottenham, Liverpool ve Inter'in radarında... Lille'in istediği bonservis ise en az 50 milyon euro...

Liverpool ve Inter'in bir süredir takip ettiği genç stoper için Tottenham'ın da devreye girdiği belirtildi.

Hatta Fransız medyasından France Football, Tottenham'ın transferde 50 milyon euroluk bonservisle sona geldiğini bile yazdı. Ben Davies ve Ozan Kabak'ı alan Liverpool'un da şansını zorlayacağı aktarıldı.

Ajax altyapısından yetişen Botman 11 senesini Amsterdam kulübünde geçirirken 1 sene de kiralık olarak Heerenveen'de oynadı.







