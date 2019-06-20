Milli futbolcumuz Mehmet Zeki Çelik’in formasını giydiği Fransız temsilcisi Lille’in de Yusuf ısrarı sürüyor. Daha önce 22 yaşındaki oyuncu için 12 milyon Euro (78.7 milyon TL) öneren Lille, yeni bir teklif hazırladı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Fransız ekibinin 15 milyon Euro (98.4 milyon TL) artı bonuslar ve bir sonraki satıştan pay teklif edeceği gelen haberler arasında.

Hedef şampiyonluk

Bordo-Mavili yönetim ise hem Yusuf’u hem de Abdülkadir’i satmamakta kararlı. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, iki genç yıldızı da önümüzdeki sezon takımda tutarak ligde şampiyonluk yaşamayı ve oyuncularının değerini artırmayı hedefliyor.

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