Transfer döneminin en gözde isimleri olan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için her gün Fırtına’nın kapısı çalınıyor. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu, her gelen teklifi düşünmeden reddediyor. Fransız ekibi Lille ise ısrarına devam ediyor.

Pazarlıklara 10 milyon Euro’dan (63.3 milyon TL) başlayan Fransız temsilcisi, son olarak teklifini 14 milyon Euro artı bonuslarla birlikte 17 milyon Euro’ya (107.7 milyon TL) kadar çıkarttı. Genç oyuncularını satmayacağını dile getiren yönetim ise tüm kararlılığı ile yine teklifi reddetti.

‘Yusuf, Lille’i istiyor’

Bunun üzerine Lille Başkanı Gerard Lopez, “Yusuf ile ciddi şekilde ilgileniyoruz. Kendisi takımımıza gelmek için doğru yaşta. Çok yönlü bir oyuncu. Hücumda her pozisyonda oynayabiliyor. Kendisi de Lille’e gelmeyi çok istiyor. Ancak tek sorun Trabzonspor’la anlaşamadık” demişti.

Ahmet Ağaoğlu ise, “Bizim bu paralara oyuncumuzu bırakma gibi bir düşüncemiz yok” diyerek konuya noktayı koydu. Ancak Lille’in önümüzdeki günlerde Fırtına’nın kapısını yeni bir teklifle bir daha çalacağı öğrenildi.

‘160 milyon Euro verseler de satmam!’

Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce yaptığı bir açıklamada, “‘Borcumuz 160 milyon Euro (1 milyar TL). Yusuf ve Abdülkadir için gelen Monaco ve Lille’e de bunu söyledim; ‘Sadece 1’i için bile 160 milyon Euro’yu getirip masama koysanız satmıyorum’ dedim. Bu sene de bizimle kalacaklar” ifadelerini kullanmıştı.