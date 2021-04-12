Milli yıldızlarımızdan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yolunda ilerlese de Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde ettiği anda bile ekonomik gerekçelerle sezon sonu önemli yıldızların takımdan ayrılması gündemde. Bu doğrultuda en güçlü adaylardan biri olarak Jonathan Ikone öne çıkıyor.

Ikone'nin Lille ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te bitiyor ve bu yaz takımdan ayrılması muhtemel. Fichajes'e göre özellikle Milan, uzun süredir listesinde olan Ikone'yi bu yaz kadrosuna katmak istiyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun da sözleşmesinin bittiği Milan'da Ikone transferinin 40 milyon Euro düzeyinde bir bonservis ile bitirilebileceği tahmin ediliyor.