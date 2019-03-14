Yazın 2.5 milyon Euro karşılığında İstanbulspor’un sağ beki Zeki Çelik’i renklerine bağlayan Lille kulübü, Türkiye’deki genç oyuncuları yakından takip etmeyi sürdürüyor.
Fransız ekibinin yeni gözdesi Konyasporlu Mücahit Can Akçay. Yatabare ve Jahovic’in sakatlığında geçen hafta Beşiktaş’a karşı 11’de olan 19 yaşındaki forvet, Lille kulübü yetkilileri tarafından izlendi.
Türkiye Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinin hepsinde görev yapan Mücahit için sezon sonunda resmi teklif gelmesi bekleniyor.