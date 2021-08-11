Lille’in Uğurcan Çakır inadı

Transfer döneminin başından beri Uğurcan Çakır ile ilgilenen Lille, bu kez ciddi şekilde masada... Kalecisi Maignan’ı yaklaşık 2 ay önce 13 milyon Euro karşılığında Milan’a satan Fransa’nın son şampiyonu, yerine bir oyuncu almadı. Kiralıktan dönen Jardim ise beklentilerin uzağında bir performans gösteriyor. Ligue 1’in ilk haftasında oynanan Metz maçı 3-3’lük skorla biterken, kalede problem yaşayan Fransız ekibi Uğurcan Çakır için Trabzonspor ’un kapısını çaldı. Lille’in 11 milyon Euro civarı bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenilirken, kulüpler arasında görüşmeler başladı.

Yusuf Yazıcı gibi

Daha önce Yusuf Yazıcı’yı 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Lille, o dönem de pazarlıklara 10-11 milyon Euro seviyelerinden başlamıştı. Uzun süren görüşmelerin

ardından taraflar 17.5 milyon Euro artı Edgar’ın bonservisinin yüzde 50’si karşılığında el sıkışmıştı. Lille’in Uğurcan konusundaki ısrarına göre Trabzonspor Yönetimi benzer bir fiyat artırma politikası uygulayacak.

Farklı opsiyonlar...

İlk etapta Milli file bekçisi için 20 milyon Euro fiyat biçen Bordo-Mavililer, farklı bonuslar, sonraki satıştan pay ve Edgar’ın bonservisinin kalan yüzde 50’lik kısmının verilmesi halinde daha düşük bir

rakama inebilir. Görüşmelerin seyrine göre, yine takasta bir oyuncunun Lille’den Trabzonspor’a gelme ihtimali bulunuyor.

Safa Can Konuksever