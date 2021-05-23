Fransa Ligue 1'de milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yıldızlaştığı kadroyla şampiyonluğa ilerleyen Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Şampiyonluğu belli edecek Angers maçı, tecrübeli çalıştırıcının Lille'deki son karşılaşması olma ihtimali taşırken yeni sezonda gideceği ekip konusunda da flaş bir iddia gündeme geldi.

L'Equipe, Galtier'nin Nice ile anlaşmak üzere olduğunu belirtti. Napoli ve Olympique Lyon'un da istediği aktarılan tecrübeli çalıştırıcının yeni sezonda Nice'in başında olması bekleniyor.

2009-17 yılları arasında Saint-Etienne'in başında görev yapan Galtier, 2017'de Lille'in başına geçerken bu sezon takımını tarihi bir başarıya doğru götürmekte.



