Fransa Ligue 1'de bu sezon Lille ile şampiyonluk sevinci yaşayan kaleci Mike Maignan, İtalya'ya transfer oluyor.

İtalyan basınından Fotball İtalia'nın Sky Sport Italia'ya dayandırdığı habere göre, 25 yaşındaki kalecinin İtalyan devi Milan ile anlaşma sağladığını duyurdu. Haberde Maignan'ın sağlık kontrolü için İtalya'ya geldiği ve kısa süre içerisinde sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Kırmızı siyahlıların bu transfer için Lille'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ileri sürüldü. 25 yaşındaki yıldızın, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gianluigi Donnarumma'nın yerini alması bekleniyor.

38 maçın 21'inde gol yemedi

Geçtiğimiz sezon Lille'de şampiyonluğa uzanan Mike Maignan, Fransız ekibiyle ligde oynadığı 38 maçta 23 gol yerken, 21 maçta kalesini gole kapamayı başardı.