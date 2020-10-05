Lille’i, Türkler uçurdu: 0-3

İki sezon önce Zeki Çelik’i, geçen sezon Yusuf Yazıcı’yı ve geçtiğimiz aylarda da Burak Yılmaz’la, Mustafa Kapı’yı kadrosuna katan Fransız ekibi Lille, bizim evlatlarımızla galibiyete uçtu. Ligin 6. haftasında Strasbourg deplasmanına çıkan Kırmızı- Lacivertliler, 21’de Zeki’yle öne geçti. Portekizli Renato Sanches 53’te skoru 2-0’a taşırken, 68’de Burak Yılmaz farkı 3’e çıkardı. Lille’deki 2. golünü kaydeden Burak için kulübün sosyal medya hesapları Türkçe ‘Kral’ tweetiyle golü anonsladı.