Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille yönetimi takım içerisinde kriz yaratacak bir karara imza attı.

Fransız yayın organı Lequipe'de yer alan habere göre, futbolcuların maaşlarında indirim talep eden ancak buna karşılık bulamayan Lille yönetimi Şubat ayından bu yanan ödenecek primleri dondurma kararı aldı. Öte yandan haberde bazı futbolcuların maaşları da açıklandı. Burak Yılmaz'ın da maaşı açıklanırken milli futbolcumuzun takımda en çok ücret alan futbolcu olduğu öğrenildi.

Burak Yılmaz 230 bin euro kazanıyor

Lille'de aylık 300 bin euro kazanan Renato Sanchez, takımın takımın en fazla kazanan oyuncusu olurken Burak Yılmaz, Portekizli futbolcuyu 230 bin euroluk maaş ile takip etti.

Galtier prim konusunu doğruladı

Primlerin dondurulması kararıyla ilgili konuşan Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier konuyla ilgili, "Basında yer aldığı gibi primlerin dondurulması kararı alındı Bu doğru. Ancak şu anda futbolcular ve yönetim arasında görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.