Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de Christophe Galtier'nin takımı Lille, Burak Yılmaz'ın etkileyici performansıyla şampiyonluğa ulaşmıştı. Sezon başında Galtier, takımdan ayrılarak Nice'in başına geçerken Jocelyn Gourvennec'in göreve geldiği Lille, istediği gibi bir sezon geçiremezken millî oyuncularımızdan Burak Yılmaz da sergilediği performansla eleştiriliyor.

Lille'in Brest'e karşı oynadığı iki maçta oyundan alınmasına sert tepkiler gösteren Burak Yılmaz, performansının yanı sıra sinirli davranışları ile de eleştiri oklarını üzerine çekmiş durumda. Fakat teknik direktör Jocelyn Gourvennec, bu durumu iyi şekilde yönetmeyi başarmış durumda.

Son olarak Chelsea maçı öncesi Burak Yılmaz hakkında kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Gourvennec, "Oyunculara iyi bir antrenörlük yapmak adına onları tanımalısınız. Kiminle işim olduğunu bilmek isterim. Burak, kanlı canlı biri. Çok sakin olabileceği gibi çok gergin de olabilir. Onunla konuşmanın veya başkalarıyla konuşmanın uygun olduğu zamanlar var. Onunla çokça konuşuyoruz. Duyguların yatıştığı bir anda net bir kafayla iletişim kuruyoruz. Hemfikir oluruz ya da olmayız ama tartışmalarımız her zaman yapıcıdır" ifadelerini kullandı.