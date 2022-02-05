Lille forması giyen millî oyuncularımızdan Burak Yılmaz, 22 Ocak'ta oynanan Brest maçının 76. dakikasında yerini Hatem Ben Arfa'ya bırakırken bu karara tepki göstermişti. Konuya ilişkin Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, bu hafta oynayacakları PSG maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sorunu takım içinde çözdüklerini belirten Gourvennec, Burak Yılmaz'a yönelik olumlu bakış açısını da ifade etti. Yaptığı açıklamada Fransız hoca, "Karakterli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Öfkesi çok çabuk yükseliyor ve sonra da çabuk şekilde düşüyor. Bu sezonki yapının bir parçası. Çok çeşitli bir takımımız olduğu için bazen hayal kırıklığı olabilir. İnişler çıkışlar olabilir ki benim işim de tüm bunları yönetmek" dedi.

Yine de oyuncularını daha sakin olmaya davet eden Gourvennec, "Burak Yılmaz ile orada bir gerginlik oldu ama soyunma odasında ekstra bir şey yoktu. Maç bitince gerginlik de bitti. Rahat şekilde konuştuk. Bu durum, ikinci yarı için önemli bir unsur olacak. Sıralamada istediğimiz yerde değiliz. Sinirlerimizi kontrol etmemiz gerekecek. Sık sık duyguları kontrol etme gerekliliğinden bahsederim. Genellikle buna sahibiz ama bu konuda kusurlar da gösterdik. Yeniden hatırlamamız gerekecek çünkü sezonun ikinci yarısında bu kusurları göze alamayız" ifadelerini kullandı.