Devre arası transfer döneminde CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı'nın boşluğunu doldurmak için 6 aylık sözleşme imzalayan Hatem Ben Arfa'nın Lille kariyeri beklenenden kısa sürüyor.

Geçtiğimiz sezon Bordeaux forması giyen ancak sezon başında kendisine takım bulamayan Ben Arfa, devre arasında Lille ile 6 aylık sözleşme imzalamıştı. Transferin ardından açıklamalarda bulunan Fransız futbolcu, "Lille kadrosuna katıldığım için çok mutluyum. Geçen yılın şampiyon unvanlı takımı ve açıkçası bu sezon pek çok harika şey gösterdiler. Büyümeye devam eden bu takıma katıldığım için çok mutluyum. Kariyerim boyunca, farklı takımlarda Lille'e karşı birçok kez oynadım ve Pierre Mauroy Stadı'nda Lille formasını giymek büyük bir keyif olacak. Buradan birçok büyük oyuncunun geçtiğini biliyorum. Her şeyden önce kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma isteğiyle, tüm zorlukların üstesinden gelmek benim için onur olacak. Kendimi çok iyi hissediyorum ve rekabete geri dönmek için sabırsızlanıyorum" demişti.

Diğer milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'de beklediği forma şansını yakalamakta zorlanan 35 yaşındaki Ben Arfa, transferinin ardından çıktığı 9 maçta sadece 337 dakika süre alabilmiş ve 1 asist yapabilmişti.









SON MAÇTA HAYAL KIRIKLIĞI...

Ligue 1'in 30. haftasında Bordeaux ile karşılaşan Lille, 10 kişi kalan rakibine diş geçirememiş ve mücadele 0-0 sona ermişti. Maçta Jonathan Bamba'nın yerine 78. dakikada oyuna giren Ben Arfa varlık gösterememiş ve hayal kırıklığı yaşamıştı.

SOYUNMA ODASINDA TARTIŞMA!

Maçın ardından ise takım içinde ciddi bir gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. L'Equipe'in haberine göre maçın ardından Hatem Ben Arfa ile takım arkadaşı Tiago Djalo arasında soyunma odasında sert bir tartışma yaşandı. İkilinin birbirine fiziki müdahalede bulunmadığı ancak çok sert bir tartışma yaşadıkları belirtildi. Araya teknik direktör Gourvennec ve yardım antrenörlerin girdiği kaydedildi.

HOCASI ARAYA GİRDİ, ONA DA PATLADI: "BURASI GUINGAMP DEĞİL"

Djalo ve Ben Arfa'nın tartışmasını yatıştırmaya çalışan teknik direktör Jocelyn Gourvennec, Ben Arfa'nın tavrı sonrası tartışmaya dahil oldu. Haberdeki iddiaya göre Ben Arfa'nın takımın oyunundan şikayetçi olduğu ve "Çok geride oynuyoruz. Avrupa Kupalarına gitmeyi hedefleyen bir takım oyunundan çok uzağız. Burası Guingamp değil." dediği ifade edildi.

Ben Arfa'nın, Gourvennec'in çalıştırdığı ilk takım olduğu için Guingamp örneğini verdiği ve bu sözlerinin genç teknik adamı bir hayli sinirlendirdiği kaydedildi.

İPİ ÇEKİLDİ! SÖZLEŞME FESHİ...

Yaşanan bu olayın Lille yönetimini rahatsız ettiği belirtilirken, Gourvennec'in sezon sonuna kadar 35 yaşındaki oyuncuyu oynatmama kararı aldığı ifade edildi. Bu karar sonrası yönetimin de sezon sonu bitecek sözleşmeyi erken feshedeceği öne sürüldü.









YILLARCA FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Uzun süre Türk takımlarıyla ismi anılan 35 yaşındaki futbolcuyle en çok Fenerbahçe ilgilenmiş ancak transferi bir türlü gerçekleşmemişti.

Özellikle Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturmasının ardından sarı-lacivertlilerin sürekli takibinde olan yıldız futbolcunun yolu Türkiye'ye düşmemişti.

Kariyeri boyunca Lyon, Marsilya, Newcastle United, PSG, Nice, Rennes gibi takımların formalarını giyen Hatem Ben Arfa, kariyeri boyunca 428 maçta oynadı ve 75 gol atıp 63 de asist yaptı.

Hürriyet