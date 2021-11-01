Geçtiğimiz sezon Lille'de şampiyonluk yaşayan ancak bu sezon istediği fırsatları bir türlü yakalayamayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için Fransız basını, ciddi bir iddiayı gündeme getirdi.

2019 yılında Trabzonspor 'dan 17.5 milyon euro ve Edgar le'nin bonservisi karşılığında Lille'e transfer olan milli futbolcu, ilk sezonunda çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Geçen sezona çok iyi başlayan ve özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerle dikkat çeken Yusuf Yazıcı, toplam 42 maçta forma giymiş ve 14 gol atıp 5 de asist yaparak takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

HOCA DEĞİŞTİ, FORMAYI UNUTTU

Takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Christope Galtier'in ayrılmasının ardından göreve Jocelyn Gourvennec'in gelmesi, Yusuf Yazıcı için adeta kötü dönemin başlangıcı oldu.

Bu sezon ligde sadece 4 maçta ilk 11'de yer alan ve forma giydiği toplam 13 maçta sadece 394 dakika sahada kalabilen milli futbolcu için Fransız gazetesi L'Equipe dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

"AYRILMAYI DÜŞÜNMEYE BAŞLADI"

"Lille rotasyonunda o kadar geriye düştü ki, bir şeyler başarmasının çok zor olduğunu düşünmeye başladı" analizini yapan L'Equipe Gazetesi, "Yaşanan bu durum sonrası, kaçınılmaz olarak takımdan ayrılmayı düşünmeye başladı" iddiasında bulundu.