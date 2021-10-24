Lille'de Burak Yılmaz'dan teknik direktör Jocelyn Gourvennec'e tepki
Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, bu sezon beklentilerin uzağında kalırken milli yıldızlarımızdan Burak Yılmaz, 1-1 sona eren Brest maçının 77. dakikasında oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasına giderek teknik direktör Jocelyn Gourvennec'e tepki gösterdi.
Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, yeni sezonda beklentilerin altında kalmış durumda. Lille ile alakalı eleştirilerin odağında milli yıldızlarımızdan Burak Yılmaz yer alıyor.
Performansıyla eleştiri konusu olan Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1'in 11. haftasında dün oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Lille - Brest maçındaki tavrıyla da tartışma yarattı. 77. dakikada oyundan alınan milli oyuncumuz, kulübeye değil direkt olarak soyunma odasına gitti. Bu hareketi, teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in değişiklik kararına tepki olarak yorumlandı.
Geçtiğimiz sezon da olmuştu
Geçtiğimiz sezon benzer bir durum 1-1 sona eren Nice maçında yaşanmıştı. Teknik direktör Christophe Galtier'nin kendisini oyundan alması sonrası Burak Yılmaz, tepki göstererek soyunma odasına gitmişti. Fakat sonrasında Lille, Galtier yönetiminde Burak Yılmaz'ın yıldızlaştığı bir sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.
Gourvennec'ten ılımlı açıklama
Maç sonunda Burak Yılmaz'ın tepkisine ilişkin açıklamalarda bulunan teknik direktör Gourvennec, "Onu çıkardım çünkü çok fazla maç oynadı. Soyunma odasına gittiğini ise görmedim o anda başkasıyla konuşuyordum. Şu an biraz formsuz ama her zaman çok çabalayan harika kariyere sahip bir oyuncu. Onu yönetmek zor değil. Sadece birbirimizle konuşmamız gerekiyor. Sahada afresif olsa da antrenmanda konuştuğunuzda çok açık ve sakin biri. Belirttiğim gibi onu kaybetmemek adına çıkardım" dedi.