Marc Ingla: Yusuf'un imzası bizim için büyük bir memnuniyet



İSTANBUL, (DHA) - Fransız kulübü Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Yusuf Yazıcı transferini resmiyete kavuşturdu. Fransız kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Yusuf Yazıcı'nın kendisini 2024 yılına kadar Lille kulübüne bağlayan sözleşmeyi imzaladığını açıkladı.

Fransız kulübü, sözleşmenin maddi detayları hakkında bilgi vermezken Yusuf Yazıcı'yı taraftarlarına tanıtan bir yazı da yayımladı. Yazıcı hakkında övgü dolu sözler kullanan Lille, "Vizyonu, göze çarpan kalitesi, çizgilerini kırabilmesi onu Türk futbolunun en gözde potansiyellerinden biri haline getiriyor. Zarif ve teknik bir oyuncu olan Yusuf Yazıcı, kısa ve uzun pas konusunda ciddi bir kaliteye sahip" ifadelerine yer verdi.

MARC INGLA: YUSUF'UN İMZASI BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET

Lille Genel Direktörü Marc Ingla, kulübün resmi internet sitesine Yusuf Yazıcı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ingla, 22 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de çok popüler bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Bu bizim için memnuniyet verici bir transfer. Yusuf, Trabzonspor'da liderdi ve milli takımın da bir üyesi. Teknik özellikleri, kayda değer sol ayağı ile bize önümüzdeki yıl çok katkı sağlayacak. Ligue 1'de Lille formasıyla yeteneğini göstereceğinden ve başarılı bir sezon geçirmemizde bize yardım edeceğinden şüphemiz yok" şeklinde konuştu.