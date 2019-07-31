Lille Yusuf Yazıcı için yeni teklif! Trabzonspor kabul etmedi...

Trabzonspor’da transferi büyük merak konusu haline gelen Yusuf Yazıcı transferiyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Lille kulübü yetkilileriyle İstanbul’da görüşen Trabzonsporlu kurmaylar ve Lille yöneticileri arasında ciddi bir pazarlık yaşandı.

LİLLE TEKLİFİ ARTTIRDI, 16 MİLYON + EGDAR + PAY

Gelen son bilgilere göre Lille Yusuf Yazıcı için teklifini 16 milyon Euro’ya çıkarıp 6 milyon Euro satış bedeli koyduğu stoper oyuncusu Edgar Le ve sonraki satıştan %10 pay teklif etti.

TRABZONSPOR KABUL ETMEDİ

Lille kulübünün teklifini düşük bulan Bordo Mavililer Lille 18 Milyon Euro + Edgar Le (6 milyon Euro) ve sonraki satıştan %20 pay stedi.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Kıran kırana geçen pazarlık sonucunda taraflar uzlaşma sağlayamazken Lille kulübü yetkilileri teklifi değerlendirmek üzere ayrıldı. İki kulübün başkanın da masadaki teklifi değerlendireceği taleplere göre son şeklini vereceği gelen bilgiler arasında… EGDAR LE KİMDİR? Yusuf Yazıcı transferinde kullanılmak istenilen Gine asıllı Portekizli savunma oyuncusu Edgar Miguel Le 25 yaşında ve 1.82 boyunda… Stoper bölgesinde görev yapan savunma oyuncusu geçtiğimiz yılı Fransız ekiplerinden Nantes’de geçirmiş ve 21 maça çıkmıştı. (61SAAT)



