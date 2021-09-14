Lille-Wolfsburg Şampiyonlar Ligi maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonu başladı. G Grubu'nun ilk haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Alman ekibi Wolfsburg'u ağırlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.





Lille-Wolfsburg Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stade Pierre Mauroy'da oynanacak Lille-Wolfsburg maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Lille-Wolfsburg ilk 11'ler:

Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Ikone, David, Gomes, Burak Yılmaz

Wolfsburg: Casteels, Brooks, Lacroix, Mbabu, Roussillon, Guilavogui, Arnold, Steffen, Baku, Philipp, Weghorst





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İlk yarı golsüz sona erdi.

GOL İPTAL!! 49.dakikada Lille, Jonathan David ile 1-0 öne geçti ancak hakem VAR incelemesi sonucu golü iptal etti

KIRMIZI KART! 62.dakikada Wolfsburg takımında Brooks, çift sarı kart sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip 10 kişi













UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:

19.45 Young Boys (İsviçre) 2-1 Manchester United (İngiltere) (Exxen)

19.45 Sevilla (İspanya) 1-1 Salzburg (Avusturya) (Exxen)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz) (Exxen)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya (Exxen)

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya) (Exxen)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya) (Exxen)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya) (Exxen)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya) (Exxen)

Yarın:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)