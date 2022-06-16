Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, teknik direktör Jocelyn Gourvennec ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada 50 yaşındaki Fransız teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı ve emekleri için teşekkür edildi.

Lille şampiyonluğu getiren Christope Galtier'in dönemi sonrası geçtiğimiz sezonun başında teknik direktörlük görevine getirilen Jocelyn Gourvennec, Lille'in başında tüm kulvarlarda toplam 49 maça çıktı. Fransız ekip bu maçlarda 19 galibiyet, 15 mağlubiyet, ve 15 beraberlik ile 1.47 puan ortalaması tutturmuştu.

Fransız ekibi Ligue 1'de ise sezonu 55 puanla 10. sırada tamamlamıştı.



