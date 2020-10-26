Lille Sportif Direktörü Luis Campos, Manchester United yolunda

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, uzun süredir tartıştığı futbol direktörü fikrini devreye sokmaya hazırlanıyor. Fransız basınından Canal Plus'un haberine göre United, Lille'in sportif direktörü Luis Campos'u göreve getirmek istiyor.

56 yaşındaki Portekizli futbol adamı, 2017'de sportif direktör olarak Lille'de göreve başlamıştı. Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı olan Campos'un ismi, daha önce de Tottenham ile anılmıştı. Manchester United, transfer dönemindeki başarısızlık sonrası Campos'u göreve getirmek adına görüşmelerini sürdürüyor.

Luis Campos, Lille'de özellikle transfer ettiği Türk oyuncular ile dikkat çekmişti. 2018'de Zeki Çelik'i İstanbulspor'dan transfer eden Campos, sonrasında Trabzonspor 'dan Yusuf Yazıcı ve Beşiktaş 'tan Burak Yılmaz transferlerini gerçekleştirmişti. Campos'un sportif direktörlüğünü yapan Lille, son olarak ise Mustafa Kapı'yı kadrosuna katmıştı.