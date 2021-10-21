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Lille-Sevilla maç sonucu: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Lille, konuk ettiği Sevilla ile 0-0 berabere kaldı. 2 puanlı Sevilla, averajla 2. sırada yer alırken 1 puanlı Lille son sırada kaldı.

21 Ekim 2021, Perşembe 00:23 Son Güncelleme:
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Lille-Sevilla maç sonucu: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Lille, Sevilla'yı konuk etti. Stade Pierre Mauroy'da oynanan ve İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği maçta gol sesi çıkmadı, 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Lille'de Burak Yılmaz ile Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Grubun diğer maçında Salzburg, Wolfsburg'u 3-1'la geçti ve haftayı 7 puanla lider tamamladı. Sevilla averajla 2. sırada yer alırken aynı puandaki Wolfsburg, 3. sırada kaldı. İlk puanını alan Lille ise 1 puanla son sırada yer aldı.

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