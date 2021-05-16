Milli futbolcularımızdan; Mehmet Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa'da tarih yazarken, artık şampiyonluk yolunda sona geldi. Bitime 2 hafta kala Neymarlı, Mbappeli PSG'nin 3 puan önünde yer alan Kırmızı-Beyazlılar, bugün evinde Saint- Etienne ile kozlarını paylaşacak. Eğer Lille, zorlu mücadeleden en az 1 puan alır, PSG ise kaybederse bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Yani Lille'in, kalan 2 maçta Saint-Etienne ile Angers karşısında en az 4 puan elde ederse mutlu sona ulaşacak. Eğer sezon sonunda puanlar eşit olursa genel averaja bakılacak.

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Lille - Saint-Etienne maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Pierre Mauroy'da oynanacak Lille - Saint-Etienne maçını Jerome Brisard yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Lille - Saint-Etienne ilk 11'ler:

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Luiz Araujo, Soumaré, André, Bamba, Burak Yılmaz, David

Saint-Etienne: Green, Debuchy, Sow, Kolodziejczak, Trauco, Neyou, Camara; Hamouma, Nordin, Bouanga, Khazri

'Kral'a güveniyorlar

Saint-Etienne maçı öncesinde Lille'de tüm gözler Burak Yılmaz'da olacak. 35 yaşındaki yıldız, son 5 maçta 5 gol atıp ve 1 asist yaparak, takımının şampiyonluk yürüyüşündeki en büyük desteği verdi. Burak Yılmaz, bu akşam da atacağı gol ve gollerle takımını sırtlamak istiyor.

38 gollük katkı

Milli futbolcularımız Lille'in şampiyonluk yürüyüşüne çok önemli bir katkı verdi. Savunmanın vazgeçilmez ismi sağ bek Zeki Çelik 27 lig maçında 3 gol, 2 asist ile oynadı. Yusuf Yazıcı, 30 karşılaşmada 7 gol ve 4 asist yaptı. Golcü Burak Yılmaz ise 26 mücadelede 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 de gol pası verdi.