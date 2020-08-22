Lille - Rennes maç sonucu: 1 - 1
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, 2020-21 sezonu ilk hafta maçında Rennes takımı ile 1-1 berabere kaldı. Burak Yılmaz'ın 65.dakikada yeni transfer Jonathan David'in yerine girdiği Lille takımı, geçen sezonu üçüncü bitirip Şampiyonlar Ligi bileti alan Rennes karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Milli oyunculardan Zeki Çelik ilk 11'de görev yaparken Yusuf Yazıcı son anlarda oyuna dahil oldu
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, 2020-21 sezonu ilk hafta maçında Rennes takımı ile 1-1 berabere kaldı. Burak Yılmaz'ın 65.dakikada yeni transfer Jonathan David'in yerine girdiği Lille takımı, geçen sezonu üçüncü bitirip Şampiyonlar Ligi bileti alan Rennes karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Milli oyunculardan Zeki Çelik ilk 11'de görev yaparken Yusuf Yazıcı son anlarda oyuna dahil oldu
Maçtan dakikalar
KIRMIZI KART! 34.dakikada Rennes takımında Sacha Boey kırmızı kart gördü
GOL! 40.dakikada Jonathan Bamba'nın golüyle Lille 1-0 öne geçti
KIRMIZI KART! 43.dakikada Lille takımında Reinildo Mandava kırmızı kart gördü
İlk yarıyı Lille 1-0 önde kapattı
İkinci yarı başladı
BURAK OYUNDA! 65.dakikada Burak Yılmaz, David'in yerine girdi
GOL! 74.dakikada Damien da Silva'nın golüyle Rennes durumu 1-1 yaptı
YUSUF OYUNDA! 89.dakikada Yusuf Yazıcı, Andre'nin yerine oyuna girdi
Mücadele 1-1 berabere sona erdi