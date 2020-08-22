Lille - Rennes maç sonucu: 1 - 1

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, 2020-21 sezonu ilk hafta maçında Rennes takımı ile 1-1 berabere kaldı. Burak Yılmaz'ın 65.dakikada yeni transfer Jonathan David'in yerine girdiği Lille takımı, geçen sezonu üçüncü bitirip Şampiyonlar Ligi bileti alan Rennes karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Milli oyunculardan Zeki Çelik ilk 11'de görev yaparken Yusuf Yazıcı son anlarda oyuna dahil oldu





Maçtan dakikalar

KIRMIZI KART! 34.dakikada Rennes takımında Sacha Boey kırmızı kart gördü

GOL! 40.dakikada Jonathan Bamba'nın golüyle Lille 1-0 öne geçti

KIRMIZI KART! 43.dakikada Lille takımında Reinildo Mandava kırmızı kart gördü

İlk yarıyı Lille 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı

BURAK OYUNDA! 65.dakikada Burak Yılmaz, David'in yerine girdi

GOL! 74.dakikada Damien da Silva'nın golüyle Rennes durumu 1-1 yaptı

YUSUF OYUNDA! 89.dakikada Yusuf Yazıcı, Andre'nin yerine oyuna girdi

Mücadele 1-1 berabere sona erdi