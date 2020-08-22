Lille - Rennes (CANLI)

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, 2020-21 sezonu ilk hafta maçında Rennes takımı ile karşılaşıyor. Burak Yılmaz ile birlikte Jonathan David transferini de yapan Lille yeni sezonda da iddialı. Rennes ise geçen sezonu üçüncü bitirip Şampiyonlar Ligi bileti almıştı. Milli oyunculardan Zek Çelik ilk 11'de görev yapacak. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde yer alıyor





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Lille: Maignan, Zeki Çelik, Botman, Fonte, Reinildo, Xeka, Andre, Renato Sanches, Bamba, Ikone, Jonathan David

* Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz yedekler arasında.

Rennes: Mendy, Boey, Da Silva, Aguerd, Maouassa, Martin, Terrier, Nzonzi, Bourigeaud, Raphinha, M'Baye Niang





Maç başladı

KIRMIZI KART! 34.dakikada Rennes takımında Sacha Boey kırmızı kart gördü

GOL! 40.dakikada Jonathan Bamba'nın golüyle Lille 1-0 öne geçti



