Geçtiğimiz sezon büyük bir sürpriz yaparak milli oyuncumuz Burak Yılmaz önderliğinde Fransa Ligue 1'de şampiyon olan Lille, son Fransa Kupası şampiyonu PSG ile Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, PSG karşısında bir sürpriz daha yapmaya çalışacak. Üst üste 3 şampiyonluk aldıktan sonra ligde zirveyi Lille'e kaptıran PSG ise kupa zaferinden başka bir şey düşünmüyor.









Lille - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Lille - PSG maçı şifresiz mi?

Tel Aviv'de Bloomfield Stadı'nda oynanacak Lille - PSG maçı TSİ 21.00'de başlayacak. İsrailli hakem Yigal Frid'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Lille - PSG maçı ilk 11'leri belli oldu!

Lille: Jardim, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz

PSG: Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Danilo, Ebimbe, Herrera, Draxler, Kalimuendo, Icardi





Christophe Galtier ayrıldı

Lille, yeni sezon öncesi takımda çok radikal değişikliklere gitti. Orta sahanın kalbi Boubakary Soumare, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin yolunu tutarken; as kaleci Mike Maignan da İtalyan devi Milan'a transfer oldu. Başarıdaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Christophe Galtier, sürpriz bir kararla Nice ile anlaşırken; takımın başına yaklaşık 2 yıldır takım çalıştırmayan Jocelyn Gourvennec getirildi.

Takviye yapmadılar

Kiradan dönenler dışında takım şu ana kadar takviye yapmadı. Kalede geçen sezonu Boavista'da kiralık olarak geçiren Leo Jardim'i izleyeceğiz. Burak Yılmaz ile Zeki Çelik'in maça ilk 11'de başlaması, Yusuf Yazıcı'nın ise yedekte oturması bekleniyor.

PSG, transferde adeta şov yaptı

Üst üste 3 şampiyonluk aldıktan sonra ligde zirveyi Lille'e kaptıran PSG, transferde adeta şov yaptı! Achraf Hakimi'ye 60 milyon euro bonservis ödediler; Milan'dan Gianluigi Donnarumma'yı, Real Madrid'den Sergio Ramos'u ve Liverpool'dan Georginio Wijnaldum'u bedelsiz olarak kadroya kattılar.

Yıldızlar gelmedi

Neymar, Angel Di Maria ve Kylian Mbappe gibi, Donnarumma ile Ramos da takımla birlikte İsrail'e gelmedi. Rafinha, Colin Dagba ve Juan Bernat'ın da rehabilitasyon süreçleri devam ettiği için Tel Aviv kafilesinde yer almadılar. Yıldız isimlerin yokluğunda hazırlık döneminin öne çıkan ismi 18 yaşındaki Xavi Simons oldu. Simons'la birlikte yeni transfer Hakimi ve eldeki en değerli golcülerden Mauro Icardi de göze çarpan isimlerdendi.



