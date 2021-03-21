Lille - Nimes Canlı

Ligue 1'de lider konumda bulunan Lille, 30.hafta maçında Nimes ile karşılaşıyor. Sakatlığını atlatan golcü oyuncu Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ilk 11'de sahaya çıkıyor. Bir başka Milli oyuncu Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde.

Takipçileri Lyon ile PSG arasında oynanacak kritik maçın olduğu haftada Lille'in hedefi mutlak üç puan.

İlk 11'ler belli oldu!

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Bamba, Xeka, Andre, Weah, David, Burak Yılmaz

Nimes: Reynet, Meling, Ueda, Guessoum, Alakouch, Cubas, Fomba, Kone, Eliasson, Ferhat, Ripart



