Lille - Nantes maç sonucu: 1-1

Fransa Ligue 1'in 15. hafta karşılaşmasında Lille sahasında Nantes'ı ağırladı. Milli Futbolcu Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada iki ekip sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

Lille'de Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 75'te Burak Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip Lille, 9. dakikada Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Nantes ise 24. dakikada Ludovic Blas ile maça dengeyi getirdi. 78. dakikada Nantes, Fabio'nun kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldı. 80. dakikada ise Lille, Jonathan David ile penaltı fırsatından yararlanamadı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Lille 18 puana yükselirken, Nantes ise puanını 19'a yükseltti.











