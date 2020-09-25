Lille - Nantes (CANLI İZLE)

Ligue 1'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, Nantes'ı konuk ediyor. Lille, 4 haftası geride kalan Ligue 1'de topladığı 8 puanla 5. sırada yer alıyor. Nantes ise 5 puanla 14. sırada. Zeki Çelik ve Burak Yılmaz sahaya ilk 11'de çıkarken, Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde oturuyor. Mustafa Kapı ise maç kadrosunda bulunmuyor.

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Lille - Nantes maçı hangi kanalda?

Stade Pierre Mauroy'da oynanan mücadele TSİ 22.00'de başladı. Willy Delajod'un düdük çaldığı 90 dakika beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor. Maçı misli.com'dan naklen ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.