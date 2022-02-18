Lille - Metz maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın çok uzağında olan Lille son 5 maçında sadece 2 galibiyet alabildi. Üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası 10. sıraya kadar gerileyen ev sahibi ekip için Avrupa Kupaları ümidi de azalmaya başladı. Hafta içi oynanacak Chelsea deplasmanı öncesi bu maç moral tazelemek için iyi bir avantaj. İç sahada skor üretmekte zorlanmayan Lille, ev sahibi olduğu son 5 maçta 9 gol atmayı başardı.

İstediği ivmeyi bir türlü yakalayamayan Metz, ligde 3 maçtır galibiyet alamıyor. Konuk ekip, bu maçlarda sadece 1 gol atma başarısı gösterebildi. Sakat isimlerin çokluğu ise teknik direktör Frederic Antonetti’nin elini zora sokuyor. Savunmanın 4 önemli ismi Centonze, Udol, Kana-Biyik ve Alakouch dışında 15 maçta 4 gol atan forvet Preville bu maçta forma giyemeyecek.

Puan durumundan üst sıralara çıkmak isteyen Lille rakibi karşısında 3 puana yakın taraf.