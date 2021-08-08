Lille, Metz deplasmanında! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sahada
Fransa Ligue 1'in ilk haftasında son şampiyon Lille, Metz deplasmanında 3 puan arıyor. Zorlu mücadelede milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11'de yer alıyor. Lille'in 1-0 önde olduğu maçta golün asisti Yusuf Yazıcı'dan geldi.
Fransa Ligue 1'de son şampiyon Lille sahne alıyor. Lacivert beyazlılar, ilk hafta maçında Metz'e konuk oluyor.
Lille'de forma giyen milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı.
İşte Metz-Lille maçının ilk 11'leri
Metz: Alexandre Oukidja, Dylan Bronn, Matthieu Udol, Thomas Delaine, Fabien Centonze, Habib Maiga, Boubakar Kouyate, Kevin N'Doram, Pape Sarr, Ibrahima Niane, Sabaly
Lille: Leonardo, Zeki Çelik, Sven Botman, Jose Fonte, Reinildo Mandava, Jonathan Bamba, Yusuf Yazıcı, Renato Sanches, Benjamin Andre, Jonathan David, Burak Yılmaz