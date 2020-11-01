Lille - Lyon (CANLI)

Milli oyuncular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in ilk 11'de görev yaptığı Yusuf Yazıcı'nın ise yedek kulübesinde yer aldığı Lille, sahasında Lyon ile karşılaşıyor. Zirve mücadelesi veren Lille bu sezon ligde oynadığı 8 maçta da mağlup olmadı. Bu maçlarda 5 galibiyet 3 beraberlik alan Lille, PSG'yi takibini sürdürüyor.

Burak Yılmaz seriyi sürdürebilecek mi?

Burak Yılmaz son 4 lig maçının tamamında gol atmayı başardı. 35 yaşındaki golcü sırasıyla Nantes, Strasbourg, Lens ve Nice maçlarında birer gol kaydetmişti





MAÇ BAŞLADI

SARI KART! 3.dakikada Lyon'dan Marcelo sarı kart gördü

11.dakikada Ekambi bekletmeden vurdu top savunmadan döndü



