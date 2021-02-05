Lille Fransa'da şampiyonluğa koşuyor!
Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz’ın sırtladığı Fransız ekibi Lille, Ligue 1’de şampiyonluğa koşuyor. Lille, son olarak Bordeaux’yu geçti, bitime 15 hafta kala zirvedeki yerini korudu. Avrupa ise yıldızlarımızın performansını konuşuyor!
Fransa Ligue 1’de yoluna emin adımlarla devam eden Lille, Milli futbolcularımız önderliğinde son olarak Bordeuax engelini 3-0 geçti ve puanını 51 yaptı. Bitime 15 hafta kala zirvede yer alan Kırmızı-Beyazlılar; Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ile rakiplerini bir bir dize getiriyor. Üst üste 5. maçını kazanan Christophe Galtier’in ekibi, Lyon ile 2, PSG ile olan 3 puan farkı korudu. Özellikle Yusuf Yazıcı, son 2 maçta attığı 2 gol ile takımına şampiyonluk yolunda önemli katkı sağladı.
Tarih yazıyorlar
3 gün önce Dijon maçının ardından haftanın 11’inde yer alan Yusuf Yazıcı ile Zeki ve Burak için Fransız basını övgü dolu sözler kullandı. Haberlerde Kırmızı-Beyazlılar’ın, Türk futbolcular önderliğinde tarih yazdığı belirtildi.
Ayrıca yer alan haberlerde; Lille’ın, PSG gibi bir rakip ile mücadele ettiği ve olası bir rehavet durumunun yaşanması halinde bu durumun Galtier’in öğrencileri için pahalıya patlayacağının altı çizildi.