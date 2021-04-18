Lille fırsat tepti

Fransa Ligue 1'de Türk yıldızlar; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, sahasında önceki gün Montpellier'le 1-1 berabere kaldı. Kendisi adına bitime 5 hafta kala takipçileriyle puan farkını açma şansını yitiren Lille, 70 puanla liderliğini sürdürüyor.

Bugün ise 66 puanlı ikinci PSG, St. Etienne'i konuk edecek. PSG'de Neymar, Paredes, Gueye cezalı, Navas, Diallo, Marquinhos, Letellier ve Bernat ise sakat. 65 puanlı üçüncü Monaco, deplasmanda Bordeaux ile karşılaşacak, 64 puanlı dördüncü Lyon da Nantes deplasmanına çıkacak