Fransa Ligi'nin 11. haftasında Lille, Brest ile kozlarını paylaştı. Fransa Ligi'nin son şampiyonu Lille düşme hattındaki rakibine diş geçiremedi. Kırmızı-Lacivertliler, 19'da genç yıldızı Jonathon David ile öne geçse de skoru koruyamadı. Brest 32'de Romain Faivre ile beraberliği yakaladı. Karşılıklı pozisyonların olduğu mücadeleden başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Lille adına milli futbolcularımızdan Zeki Çelik 90, Burak Yılmaz da 77 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı karşılaşmada süre bulamadı.

Bu sonuçla Lille 11. maçı sonunda 15 puana yükseldi. Brest ise puanını 6 yaptı ancak düşme hattından çıkamadı.