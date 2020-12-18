Lille başkanı Letang oldu! Milli yıldızlar satılıyor mu?

Milli yıldızlar Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği ve Ligue 1'de lider konumda bulunan Lille takımında taşlar yerinden oynadı. Kulübün sahibi Gerard Lopez, yaşanan sıkıntılardan dolayı satışı onayladı.

Lequipe'te yer alan habere göre, Lille kulübünün Callisto Sporting ve Merlyn Partners'a satışı onayladı. Kulübün yeni başkanı eski Rennes başkanı Olivier Letang olurken bu sezon müthiş bir performans gösteren milli yıldızların kulüpteki akibeti ise merak konusu oldu

Gerard Lopez'den ilk sözler ise şöyle; "Amacım her zaman Lille'i spora geri döndürmek oldu. Başkan olduğumda kulüp Ligue 1'de 17. sıradaydı. Bugün takımın mükemmel sonuçları ve liderliği var. Hedefime ulaştım ve inanıyorum ki şimdi yeni bir mal sahibinin devretme ve benim için diğer spor işlerine odaklanmanın zamanı"

"Ligue 1'de yaşanan zorluklar ve özellikle TV yayın hakları sözleşmesini çevreleyen belirsizlik göz önüne alındığında, Lille'in Merlyn gibi tanınmış finansal güce sahip bir gruba satılması önemli. Benim himayem altında ve yüksek sportif hırsları sürdürürken, oyuncu alımlarına 150 milyon Euro'dan fazla yatırım yaptık ve daha da fazla gelir elde ettik. Bu yüzden, gelecek için bir yetenek mirası bırakıyorum"



