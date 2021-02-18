Milli futbolcularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'lı Lille, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ajax'ı konuk edecek. Lille'de Burak Yılmaz sakat, Zeki Çelik ve turnuvada 6 gol atan Yusuf Yazıcı maç kadrosunda. Lille ilk maçta avantajlı skoru alarak turu geçen taraf olmak istiyor. Ajax ise deplasmanda kazanarak tur için avantaj sağlama peşinde.

Lille - Ajax maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 23.00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fransa Ligi'nde 55 puanla lider durumda bulunan ve bu sezon sadece iki kez mağlubiyet yaşayan Lille, UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'nda 11 puanla Milan'ın ardından ikinci olmuş ve gruptan çıkmayı başarmıştı.

Ajax Şampiyonlar Ligi'nden geldi!

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda Liverpool, Atalanta ve Midtjylland ile mücadele eden Ajax grubu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalmıştı. Hollanda ekibi grupta 7 puan toplayabilmişti. Ajax ve Lille arasındaki ikinci mücadele 25 Şubat'ta Hollanda'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

18 Şubat Perşembe

20.55 Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere) beIN MAX 1

20.55 Wolfsberger (Almanya) - Tottenham (İngiltere) beIN MAX 2

20.55 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda) beIN Connect

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere) beIN Sports 2

20.55 Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya) beIN Connect

20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya) beIN Sports 1

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika) beIN Connect

20.55 Braga (Portekiz) - Roma (İtalya) beIN Connect

20.55 Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) beIN Connect

23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda) beIN Sports 1

23.00 Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere) beIN Sports 2

23.00 Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya) beIN Connect

23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) beIN Connect

23.00 Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya) beIN Connect

23.00 Granada (İspanya) - Napoli (İtalya) beIN MAX 1

23.00 Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya) beIN MAX 2